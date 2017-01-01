Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США грузовик с пивом "затопил" шоссе

Комментариев: 0
Грузовик, перевозивший пивную продукцию, перевернулся посреди автострады. Более десятка коробок и сотни банок оказались на асфальте.

В американском штате Калифорния грузовой автомобиль перевернулся на автостраде. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает ABC News.

Читай также: Крушение самолета в США попало на видео

По данным телеканала, грузовик перевозил пивную продукцию.

В результате аварии сотник банок с пивом оказались на дороге.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля не пострадал.

Ранее в Киеве напротив мэрии фура скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Калифорния, видео, пиво, авария, грузовик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь