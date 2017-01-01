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"Охота на ведьм": Трамп отреагировал на приговор Манафорту

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Трамп заявил, что суд по делу Манафорта свидетельствует о том, что заговора Белого дома с Кремлем не существует.
Трамп прокомментировал приговор экс-главе его предвыборного штаба
Трамп прокомментировал приговор экс-главе его предвыборного штаба

Заседание суда, на котором был вынесен приговор бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией. Об этом заявил американский лидер в Twitter.
 
Трамп подчеркнул, что судья на заседании "громко постановил, и весь это мир услышал", что между его штабом и Россией не было сговора. "Но охота на ведьм продолжается.. Это так плохо для нашей страны", – заключил президент США.
 
Напомним, Манафорт был задержан в 2017 году, его обвинили в финансовых преступлениях, а также в отказе регистрироваться иностранным агентом и в препятствовании правосудию. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о российском вмешательстве в выборы в США, обвинял Манафорта в неисполнении заключенной сделки со следствием и просил для него 24 года тюрьмы.
 
Суд приговорил Манафорта к четырем годам тюрьмы и штрафу по одному из двух приговоров (второй будет объявлен на следующей неделе) – за налоговое и банковское мошенничество на несколько десятков миллионов долларов. 

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Теги: США, приговор, Дональд Трамп, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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