"Охота на ведьм": Трамп отреагировал на приговор Манафорту

Трамп заявил, что суд по делу Манафорта свидетельствует о том, что заговора Белого дома с Кремлем не существует.



Заседание суда, на котором был вынесен приговор бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией. Об этом заявил американский лидер в Twitter.



Трамп подчеркнул, что судья на заседании "громко постановил, и весь это мир услышал", что между его штабом и Россией не было сговора. "Но охота на ведьм продолжается.. Это так плохо для нашей страны", – заключил президент США.





Напомним, Манафорт был задержан в 2017 году, его обвинили в финансовых преступлениях, а также в отказе регистрироваться иностранным агентом и в препятствовании правосудию. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о российском вмешательстве в выборы в США, обвинял Манафорта в неисполнении заключенной сделки со следствием и просил для него 24 года тюрьмы

Суд приговорил Манафорта к четырем годам тюрьмы и штрафу по одному из двух приговоров (второй будет объявлен на следующей неделе) – за налоговое и банковское мошенничество на несколько десятков миллионов долларов.

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