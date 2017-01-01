Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку

Билл Шайн будет советником при предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.



Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн покидает свой пост, сообщает

Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн покидает свой пост, сообщает CNBC

Шайн занял эту должность в 2018 году. В дальнейшем он продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом: Шайн будет советником при предвыборном штабе главы государства.







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"Мы будем скучать по нему в Белом доме, но с нетерпением ждем совместной работы над президентской кампанией 2020 года, в которой он будет полностью вовлечен. Спасибо Биллу и его замечательной семье!", - говорится в совместном заявлении Трампа и представителей Белого дома.

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