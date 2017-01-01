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Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку

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Билл Шайн будет советником при предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Директор по коммуникациям Белого дома ушел в отставку
Директор по коммуникациям Белого дома ушел в отставку
Getty Images

Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн покидает свой пост, сообщает CNBC.
 
Шайн занял эту должность в 2018 году. В дальнейшем он продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом: Шайн будет советником при предвыборном штабе главы государства.
 
"Мы будем скучать по нему в Белом доме, но с нетерпением ждем совместной работы над президентской кампанией 2020 года, в которой он будет полностью вовлечен. Спасибо Биллу и его замечательной семье!", - говорится в совместном заявлении Трампа и представителей Белого дома.

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Напомним, ранее стало известно, что глава ВВС США Хезер Уилсон покидает свой пост

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Теги: США, Белый Дом, отставка, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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