Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку
Билл Шайн будет советником при предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн покидает свой пост, сообщает CNBC.
Шайн занял эту должность в 2018 году. В дальнейшем он продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом: Шайн будет советником при предвыборном штабе главы государства.
"Мы будем скучать по нему в Белом доме, но с нетерпением ждем совместной работы над президентской кампанией 2020 года, в которой он будет полностью вовлечен. Спасибо Биллу и его замечательной семье!", - говорится в совместном заявлении Трампа и представителей Белого дома.
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