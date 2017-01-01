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В Венесуэле из-за блэкаута погибли 79 человек

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За три месяца из-за массового отключения электроэнергии в Венесуэле скончались 79 человек.
Венесуэла осталась без света
Венесуэла осталась без света

Из-за перебоев с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес в Twitter.
 
"Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством скончались 79 человек", – написал он.
 
По словам депутата, еще как минимум два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг, 7 марта.
 
Напомним, 21 из 23 штатов Венесуэлы остался без энергоснабжения. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. Перебои также произошли в работе телефонных сетей и интернета. 
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что отключение света стало "подтверждением неэффективности узурпатора".

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Теги: смерть, свет, Венесуэла, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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