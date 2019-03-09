Безработный американец выиграл в лотерею 27З миллиона долларов

Отныне новоиспеченный миллионер 54-летний американец Майк Вирски не планирует работать вовсе.

Житель США выиграл в лотерею почти 300 миллионов долларов АР (архив)



Безработный американец из штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерею Mega Millions в размере 273 миллиона долларов, сообщает

Безработный американец из штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерею Mega Millions в размере 273 миллиона долларов, сообщает Associated Press

54-летний Майк Вирски рассказал, что развелся прошлой осенью после 15 лет брака, последний год он искал работу, однако давно не получал приглашение на собеседования.



Теперь же работать новоиспеченный миллионер не планирует вовсе, а лишь "сидеть сложа руки и наслаждаться" деньгами. Первое, что он собирается сделать со своим выигрышем – купить новый пикап, затем новую автомобиль для матери и перестроить ее дом.

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