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Безработный американец выиграл в лотерею 27З миллиона долларов

Комментариев: 1
Отныне новоиспеченный миллионер 54-летний американец Майк Вирски не планирует работать вовсе.
Житель США выиграл в лотерею почти 300 миллионов долларов
Житель США выиграл в лотерею почти 300 миллионов долларов
АР (архив)

Безработный американец из штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерею Mega Millions в размере 273 миллиона долларов, сообщает Associated Press.
 
54-летний Майк Вирски рассказал, что развелся прошлой осенью после 15 лет брака, последний год он искал работу, однако давно не получал приглашение на собеседования. 
 
Теперь же работать новоиспеченный миллионер не планирует вовсе, а лишь "сидеть сложа руки и наслаждаться" деньгами. Первое, что он собирается сделать со своим выигрышем – купить новый пикап, затем новую автомобиль для матери и перестроить ее дом.

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Теги: США, лотерея, выигрыш, безработные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    09.03.2019, 07:04
Оценка:  0
Колишній-східняк
К человеку пристал бомж, просит дать ему 100 гривен. Тот спрашивает, мол, если дам, что делать будешь? А тот - куплю бутылку водки, ужрусь, обрыгаюсь и буду здесь целый день валяться. Чел вынимает мобилку и звонит кому-то - бухгалтера можно не искать. Я уже нашёл чесного человека...
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