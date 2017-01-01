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В Гамбурге Femen разрушили забор на улице красных фонарей

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Полуголые активистки устроили акцию в честь Международного женского дня, выступив против сексуальной эксплуатации женщин.

В немецком Гамбурге полуобнаженные активистки Femen в честь Международного женского дня провели акцию, во время которой разрушили забор, ведущий на улицу красных фонарей, сообщает издание Die Welt.

По словам женщин, так они решили "осудить сексуальную эксплуатацию женщин, торговлю людьми и сексуальное насилие, которое скрывается за воротами и дверями секс-индустрии".

На телах активисток было написано "Нет стенам между женщинами", "Разрушим патриархат" и прочее.

Металлический забор на Гербертштрассе является барьером и защитным экраном одновременно. Для женщин и мужчин моложе 18 лет доступ на 100-метровую улицу запрещен. На Гебертштрассе в окнах сидят полуобнаженные проститутки.

Как сообщалось, в честь 8 марта в Киеве, Львове и Харькове состоялись женские марши. А в Бельгии и Испании прошли масштабные митинги феминисток.

 

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Теги: Германия, видео, женщины, Femen, 8 марта, Гамбург, международный женский день
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Источник: korrespondent.net

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