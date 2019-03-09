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Албанская православная церковь не признала ПЦУ

Комментариев: 2
В Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии предстоятеля ПЦУ Епифания и Филарета.
Вторая Балканская церковь откалась признать ПЦУ
Вторая Балканская церковь откалась признать ПЦУ
pomisna.info
Синод Албанской православной церкви не признал Православную церковь Украины. Об этом греческое агентство новостей Romfea, которое разместило официальное заявление АПЦ.
 
 
Иерархи Албанской Православной Церкви выразили обеспокоенность признанием Константинопольским Патриархом "задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа".
 
Кроме того, в Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии самого председателя новой Православной церкви Украины Епифания.
 
Ранее отказалась признать ПЦУ Сербская православная церковь. А  Румынская православная церковь может признать ПЦУ, если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин.
 
 

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Теги: Украина, церковь, Албания, Филарет Денисенко, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    09.03.2019, 08:35
Оценка:  +4
Колишній-східняк
И это пройдёт...
fkrfyfan    09.03.2019, 08:34
Оценка:  -5
fkrfyfan
Лучше напишите кто признал из православных церквей, кроме Стамбульского приходика!
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