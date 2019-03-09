Албанская православная церковь не признала ПЦУ

В Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии предстоятеля ПЦУ Епифания и Филарета.

Синод Албанской православной церкви не признал Православную церковь Украины. Об этом греческое агентство новостей Romfea , которое разместило официальное заявление АПЦ.

Иерархи Албанской Православной Церкви выразили обеспокоенность признанием Константинопольским Патриархом "задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа".

Кроме того, в Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии самого председателя новой Православной церкви Украины Епифания.

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