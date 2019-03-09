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Италия работает над отменой антироссийских санкций

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Ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике, заявил премьер страны.
Итальянский премьер Джузеппе Конте
Итальянский премьер Джузеппе Конте
ansa.it

Правительство Италии работает над отменой международных санкций против России. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, передает Reuters.

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Ранее в Италии не раз выступали против антироссийских санкций и обещали не поддерживать их продление.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Евросоюзе согласовали санкции против России за акт инцидент в Керченском проливе. Их введение и продление уже действующих ограничительных мер ожидается в марте.

 

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Теги: Россия, Италия, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    09.03.2019, 10:43
Оценка:  0
fkrfyfan
Пора вводить противопорошенковские санкции
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