Умер актер Владимир Этуш

Этуш скончался сегодня в больнице, куда его отвезли в пятницу.

В субботу, 9 марта, на 97 году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом передает ТАСС, со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

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Известно, что Этуш скончался сегодня в больнице, куда его отвезли в пятницу.

Владимир Этуш сыграл в множестве легендарных фильмов. Самые знаменитые роли - товарищ Саахов в "Кавказской пленнице", инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев", Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабас Барабас в "Приключениях Буратино" и другие.

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