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Умер актер Владимир Этуш

Комментариев: 3
Этуш скончался сегодня в больнице, куда его отвезли в пятницу.
Владимир Этуш сыграл в множестве легендарных фильмов
Владимир Этуш сыграл в множестве легендарных фильмов

В субботу, 9 марта, на 97 году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом передает ТАСС, со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

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Известно, что Этуш скончался сегодня в больнице, куда его отвезли в пятницу. 

Владимир Этуш сыграл в множестве легендарных фильмов. Самые знаменитые роли - товарищ Саахов в "Кавказской пленнице", инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев", Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабас Барабас в "Приключениях Буратино" и другие.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Луцком погиб журналист.

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Теги: актер, кино, умер актер, Владимир Этуш
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Комментариев (3)
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Pashaa17    09.03.2019, 13:18
Оценка:  +9
Pashaa17
Уходят Великие мастера.Замены,к сожалению, даже близко нет.Как жаль, с такими людьми уходит эпоха.. Вечная память..
Мыкола    09.03.2019, 13:17
Оценка:  +9
Мыкола
Ушла эпоха всенародных фильмов а вместе с ней и всенародно любимых артистов. К коим безо всякого сомнения относился и Владимир Абрамович Этуш . Царство небесное тебе, Артист с большой буквы!
Антибес    09.03.2019, 13:17
Оценка:  +10
Антибес
Вечная память Артисту!
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