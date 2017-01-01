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Огромный кит протаранил катер в Японии: Более 80 пострадавших

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Пассажирский катер, который двигался со скоростью 80 км/ч, вышел из порта в городе Ниигата и направился к острову Садо.
На борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа
На борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа
Скриншот видео

В Японии пассажирский катер столкнулся с китом, в результате чего получили повреждения более 80 человек. От удара в корме появилась трещина в 15 см Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на NHK.

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Пассажирский катер, который двигался со скоростью 80 км/ч, вышел из порта в городе Ниигата и направился к острову Садо. На борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа.

По информации издания, во время движения судно столкнулось с китом (хотя есть предположение, что это может быть и другая гигантское животное).

Ранее сообщалось, что российский корабль протаранил мост в Южной Корее.

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Теги: Япония, кит, море, катер, пассажиры, происшествие
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