Огромный кит протаранил катер в Японии: Более 80 пострадавших
Пассажирский катер, который двигался со скоростью 80 км/ч, вышел из порта в городе Ниигата и направился к острову Садо.
В Японии пассажирский катер столкнулся с китом, в результате чего получили повреждения более 80 человек. От удара в корме появилась трещина в 15 см Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на NHK.
Читай также: На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение
Пассажирский катер, который двигался со скоростью 80 км/ч, вышел из порта в городе Ниигата и направился к острову Садо. На борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа.
По информации издания, во время движения судно столкнулось с китом (хотя есть предположение, что это может быть и другая гигантское животное).
Ранее сообщалось, что российский корабль протаранил мост в Южной Корее.