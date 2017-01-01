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В КНДР снизили продовольственную норму до 300 граммов в день

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Власти Северной Кореи выдают гражданам страны суточный паек из зерновых, кукурузы и картофеля.
В КНДР рекордный неурожай
В КНДР рекордный неурожай

В Северной Корее сложилась катастрофическая ситуация в результате рекордного неурожая в 2018 году, вызванного наводнениями и сильной жарой. Об этом сообщил глава представительства немецкой гуманитарной организации Deutsche Welthungerhilfe в КНДР Ларс Дюеркоп в интервью DW.

По его словам, в связи с чрезвычайной ситуацией власти этой страны сокращают суточный продовольственный паек для граждан с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля.

По словам Дюеркопа, дети, женщины и старики освобождены от данного ограничения. Те же, кто нуждается в дополнительном продовольствии и располагает финансовыми средствами, могут купить другие продукты на рынках.

Ларс Дюеркоп отметил, что международные санкции препятствуют импорту в КНДР сельскохозяйственной техники, производственного сырья и удобрений.

"Даже с импортом парников мы как гуманитарная организация испытываем трудности, поскольку подпорки для парников – это металлические прутья, которые находятся в санкционном списке", – указал он.

Deutsche Welthungerhilfe – единственная немецкая неправительственная организация, оказывающая гуманитарную помощь в КНДР.

В декабре 2018 года сообщалось, что в КНДР около 10,3 млн человек страдают от нехватки продовольствия, недоедания и отсутствия доступа к базовым услугам.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Глава представительства

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Теги: Северная Корея, голод, продукты, санкции, КНДР, продукты питания
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Источник: korrespondent.net

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