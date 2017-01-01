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Блэкаут в Венесуэле затронул Бразилию

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В бразильском штате Рорайма пришлось активировать пять тепловых электростанций. Дизтопливо подвозят на автоцистернах.
Венесуэла осталась без света
Венесуэла осталась без света

Массовое отключение электроэнергии в Венесуэле коснулось и бразильского штата Рорайма, энергоснабжение которого наполовину обеспечивает венесуэльская ГЭС Гури, на которой вышла из строя система автоматического контроля. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на венесуэльский телеканал НТН24 в субботу, 9 марта.

Отмечается, что в связи с отключением энергосистемы Венесуэлы в штате Рорайма пришлось активировать пять тепловых электростанций. В то же время стоимость использования тепловых электростанций сильно выше, чем закупка электроэнергии на венесуэльской ГЭС. Для функционирования тепловых электростанций необходимо дизельное топливо, которое на объекты подвозят на автоцистернах.

"Пока мы не получили никаких конкретных данных о причинах отключения, энергосистема (штата) продолжает полностью зависеть от тепловых электростанций", – заявили в компании Рорайма Энержиа.

Напомним, в ночь на 8 марта в Венесуэле произошли массовые отключения электричества почти во всех штатах, а также в столице страны Каракасе. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что отключение света стало "подтверждением неэффективности узурпатора".

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Теги: Бразилия, свет, Венесуэла, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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