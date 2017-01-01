В Сирии десять человек погибли от двух взрывов

Взрывы прогремели в субботу в окрестностях города Пальмира и в селении Наджм-эз-Зухур. Среди погибших есть дети.

По меньшей мере восемь мирных жителей погибли и еще 11 человек получили ранения в результате взрыва мины, установленной в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA в субботу, 9 марта.

Отмечается, что взрыв произошел в районе деревни Арак, расположенной в окрестностях города Пальмира.

Ранее стало известно, что в селении Наджм-эз-Зухур провинции Хама два ребенка подорвались на мине и погибли. Фугасный снаряд был заложен террористами из группировки "Исламское государство", ранее контролировавшей этот район.

Напомним, на этой неделе около 500 боевиков ИГИЛ сдались подразделениям Демократических сил Сирии в деревни Багхуз. Из этого населенного пункта эвакуировали 3,5 тысячи человек. Эту деревню называют последним анклавом исламистов в Сирии.

А в феврале бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

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