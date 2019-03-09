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Во Франции на протесты вышли 28 тысяч человек

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В Париже полиция применила газ и водометы, чтобы изгнать с Елисейских полей группу в несколько десятков человек.
Во Франции снижается поддержка "желтых жилетов"
Во Франции снижается поддержка "желтых жилетов"

В субботу очередной общенациональный день протеста "желтых жилетов" во Франции поддержали лишь 28,6 тысяч человек. Это самый низкий показатель за время проведения манифестаций с 17 ноября прошлого года, сообщает ТАСС 9 марта со ссылкой на данные МВД Франции.

В Париже число манифестантов составило 3 тысячи человек, из них задержаны были 19.

В целом 17-й день протеста прошел относительно спокойно. Газ и водометы были использованы в Париже лишь под конец манифестаций с целью изгнать с Елисейских полей группу в несколько десятков хулиганов. В настоящее время они окружены крупными силами полиции.

До этого большая часть из этой группы манифестантов были выпущены стражами порядка с главной улицы Парижа – но после тщательного обыска и проверки документов.

В провинции небольшие столкновения с полицией произошли в городе Ним. Многочасовые бои полиции с манифестантами прошли в районном центре Пюи-ан-Веле, где стражам порядка в большом количестве пришлось использовать слезоточивый газ. Этот город был выбран "желтыми жилетами" из центральной и южной части страны для проведения общей манифестации представителей нескольких департаментов и регионов.

Напомним, в прошлую субботу во Франции насчитывалось 39 тысяч участников митингов и шествий, а в Париже – 4 тысячи. Тогда были задержаны 50 манифестантов.

Ранее в ответ на требования протестного движения правительство Франции пошло на уступки, приняв решение по улучшению социально-экономической ситуации населения.

Также сообщалось, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона вырос впервые с начала акций "желтых жилетов".

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Теги: Франция, протесты, Париж, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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prontozaurus    09.03.2019, 22:57
Оценка:  0
prontozaurus
Та дайте їм вже те, що вони хочуть, якщо вони ще пам'ятають, навіщо виходять. Я ні.
Boxerogos    09.03.2019, 21:56
Оценка:  0
Boxerogos
Вот где живут истинные не рабы!Честь и слава вам,Люди!А вот в нашей охреНэньке,"нерабы"даже и не мычат.Покорно делают всё что им велит синий Педя со своими подельниками.Цены и тарифы как в Европе,а доходы как в Африке.Но зато"нерабы"!Бугагагага гага!!!)))))))))))))
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