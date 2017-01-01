В Колумбии разбился самолет: 12 жертв

Самолет Douglas DC-3 компании Laser следовал из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в город Вильявисенсьо.

Не менее 12 человек погибли в результате авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии. Об этом сообщило агентство Caracol в субботу, 9 марта.

Крушение произошло в департаменте Мета. Самолет Douglas DC-3, принадлежавший компании Laser, следовал из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в город Вильявисенсьо. В районе населенного пункта Сан-Мартин пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту и попытался осуществить аварийную посадку, которая закончилась неудачно.

По предварительным данным, на борту находилось 12 человек, включая двух членов экипажа и одного ребенка. Все они погибли.

Спасатели уже прибыли на место крушения. Правоохранители начали расследование.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорила самолет Piper PA-23-250 упал в озеро. Тогда погибли пять человек.

А в Индии истребитель МиГ-21 потерпел крушение в штате Раджастхан. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей.

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