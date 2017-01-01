США выделят деньги на "свободный интернет" в Украине

Вашингтон выделит до $1,18 млн на реализацию лучшей программы по развитию свободы слова в украинском интернете.

Государственный департамент США объявил тендер для организаций, заинтересованных в развитии свободного интернета в Украине. На реализацию лучшей программы будет выделено от $500 тысяч до $1,18 млн, сообщается в заявлении Госдепа, опубликованном в пятницу, 8 марта.

Указывается, что Бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) в рамках национальной киберстратегии США ставит себе целью продвижение открытого, надежного и безопасного интернета в Украине, а также защиту прав и основных свобод человека и обеспечение свободного потока информации в онлайн-пространстве.

Программа, которая претендует на получение гранта, должна сделать акцент на проблеме нахождения компромисса и защите свободы слова во время конфликтов. При этом особую роль должны играть темы самоцензуры и конфликта интересов национальной безопасности и свободы выражения в интернете, отмечается в документе.

Ожидается, что организации, победившие в тендере, будут названы в течение шести месяцев. С ними Госдеп США заключит контракт на реализацию их программы сроком от года до трех лет.

Ранее сообщалось, что украинцы стали меньше смотреть кабельное ТВ и больше "сидеть" в интернете. Так, количество абонентов операторов кабельного телевидения уменьшилось на 1,8%, или на 40,3 тыс. до 2 199,9 тыс. А количество абонентов интернет-провайдеров увеличилось на 0,2%, или на 51,9 тыс. до 26 066,8 тыс.

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