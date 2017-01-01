В Мексике расстреляли посетителей ночного клуба
В мексиканском городе Саламанка группа неизвестных расстреляла посетителей ночного клуба La Playa Men’s Club. Погибли 15 человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Milenio в субботу, 9 марта.
Отмечается, что атака произошла на рассвете. Группа людей в капюшонах ворвалась в клуб, где находилось около 20 человек, и открыли по ним огонь.
На место происшествия быстро прибыли правоохранители, однако нападавшие успели выбежать из клуба и скрыться на автомобиле. Полиция производит расследования происшествия.
Cмотрите фотогалерею: В Мексике расстреляли посетителей ночного клуба
Ранее в феврале в баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек и еще пятеро получили ранения.
А в фнваре в мексиканском городе Сьюдад-Мигель-Алеман, у границы с США, произошла перестрелка между членами наркокартелей. Тогда погибли 24 человека.
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