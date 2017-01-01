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В Мексике расстреляли посетителей ночного клуба

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Группа людей в капюшонах ворвалась в клуб, где находилось около 20 человек, и открыли по ним огонь.
Почти все жертвы перестрелки скончались от полученных ран
Почти все жертвы перестрелки скончались от полученных ран

В мексиканском городе Саламанка группа неизвестных расстреляла посетителей ночного клуба La Playa Men’s Club. Погибли 15 человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Milenio в субботу, 9 марта.

Отмечается, что атака произошла на рассвете. Группа людей в капюшонах ворвалась в клуб, где находилось около 20 человек, и открыли по ним огонь.

На место происшествия быстро прибыли правоохранители, однако нападавшие успели выбежать из клуба и скрыться на автомобиле. Полиция производит расследования происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Мексике расстреляли посетителей ночного клуба

Ранее в феврале в баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек и еще пятеро получили ранения.

А в фнваре в мексиканском городе Сьюдад-Мигель-Алеман, у границы с США, произошла перестрелка между членами наркокартелей. Тогда погибли 24 человека.

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Теги: Мексика, фото, стрельба, ночной клуб, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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