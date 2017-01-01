Глава МВД Индии сообщил об ударах по Пакистану

В течение последних пяти лет Индия предприняла три успешных атаки в Пакистане. Подробности третьего удара Нью-Дели скрывает.

Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх сообщил, что в течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану. Об этом он сообщил на митинге в городе Мангалур 9 марта, передает телеканал NDTV.

Глава МВД Индии подчеркнул, что предоставит информацию о двух из атак. Глава МВД Индии подчеркнул, что предоставит информацию о двух из атак.

"Когда в Ури наши солдаты были убиты террористами из Пакистана, мы ответили. Следующий (удар) был после теракта в Пулваме. Третий я не буду раскрывать", - уточнил Сингх и добавил, что "Индия больше не будет слабой".



Напомним, первый удар, о котором идет речь, был нанесен после атаки пакистанских боевиков на военную базу в Ури в индийской части Кашмира в сентябре 2016 года. Тогда было расстреляно 19 индийских солдат.

В ответ индийский спецназ перешел линию контроля и атаковал несколько лагерей подготовки боевиков на территории пакистанского Кашмира, уничтожив десятки террористов.



Второй удар был нанесен после того, как 14 февраля этого года смертник подорвал индийский конвой, который проходил через округ Пулвама на западе индийского Кашмира.

Погибли более 40 полицейских. В ответ ВВС Индии атаковали лагерь боевиков на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два индийских самолета.



После теракта в Кашмире Индия и Пакистан вступили в прямое военное противостояние.

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