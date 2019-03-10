Эрдоган ответил США на угрозы из-за С-400
Турецкий лидер отверг связь закупки российских зенитных ракетных комплексов с безопасностью НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой комплексов С-400 не связана ни с безопасностью НАТО, ни с контрактами на поставку американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом он сообщил на митинге в провинции Диярбакыр, передает агентство Anadolu.
По словам турецкого лидера, давление, которое оказывается на Турцию из-за покупки С-400, связано с тем, что Анкара "предпринимает действия в отношении событий в регионе, особенно в отношении Сирии".
"Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны", - подчеркнул Эрдоган.
Также он добавил, что условия эксплуатации С-400 турецкими военными не скрываются от партнеров Анкары по альянсу.
Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита.
США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.
Недавно Госдепартамент пригрозил Турции санкциями в случае покупки у РФ ракетных систем.
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