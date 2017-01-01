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Мадуро заявил, что враги Венесуэлы применили высокие технологии США

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Венесуэльский лидер уверен, что против его страны совершается электрическая, экономическая, финансовая и политическая война.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 9 марта, обвинил врагов страны в атаках на систему электроснабжения с применением высокотехнологичного оружия. Его выступление на митинге в Каракасе транслировалось в Facebook.
 
"Правые экстремисты из оппозиции - авторы и исполнители этих атак против страны, и они использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США, использовали высокотехнологичное оружие. И мы это все узнаем, потому что бог всегда на нашей стороне, а правда проявится - откуда, как и кто это сделал", - отметил Мадуро.
 
По его словам, "атаки совершались с применением высоких научных достижений" и были направлены против национальных электрических линий.
 
Напомним, 7 марта в Венесуэле произошел энергетический коллапс из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури
 
Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Мадуро обвинил в развязывании ситуации США.
 
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Теги: США, электроэнергия, Венесуэла, электричество, Мадуро, Николас Мадуро, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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