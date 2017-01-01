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В США более 20 тысяч человек остались без света

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На ряд американских штатов обрушился сильный шторм. Метеорологическая служба предупреждает об ухудшении погодных условий.
В США из-за непогоды нарушилось электроснабжение
В США из-за непогоды нарушилось электроснабжение
facebook.com/bossiersheriff
 
В американских штатах Арканзас и Техас из-за непогоды более 20 тысяч граждан остались без электричества. Об этом сообщает телеканал NBC.
 
По информации национальной метеорологической службы США два торнадо затронули штат Арканзас в субботу, 9 марта.
 
Как отметили представители властей, информации о пострадавших пока не поступало, однако были разрушены несколько зданий, а также повреждены линии электропередач.
 
В результате около 13,5 тысячи человек в Арканзасе и более 10 тысяч в Техасе остались без электричества.
 
Кроме того, сообщается, что сильный шторм также обрушился на штат Луизиана в субботу утром. О пострадавших не известно, однако несколько построек и домов были повреждены.
 
Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил о сильных ветре и граде в штатах Теннеси, Миссисипи и Кентукки.

В свою очередь, по данным метеорологической службы США, в ряде штатов на севере страны ожидаются сильный снегопад, снежные бури и порывистый ветер.

 
 
Во вторник, 5 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации, что позволит оказать штату помощь из федерального бюджета.

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Теги: США, видео, ураган, фото, торнадо, непогода, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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