В США более 20 тысяч человек остались без света
На ряд американских штатов обрушился сильный шторм. Метеорологическая служба предупреждает об ухудшении погодных условий.
В американских штатах Арканзас и Техас из-за непогоды более 20 тысяч граждан остались без электричества. Об этом сообщает телеканал NBC.
По информации национальной метеорологической службы США два торнадо затронули штат Арканзас в субботу, 9 марта.
Как отметили представители властей, информации о пострадавших пока не поступало, однако были разрушены несколько зданий, а также повреждены линии электропередач.
В результате около 13,5 тысячи человек в Арканзасе и более 10 тысяч в Техасе остались без электричества.
Кроме того, сообщается, что сильный шторм также обрушился на штат Луизиана в субботу утром. О пострадавших не известно, однако несколько построек и домов были повреждены.
Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил о сильных ветре и граде в штатах Теннеси, Миссисипи и Кентукки.
В свою очередь, по данным метеорологической службы США, в ряде штатов на севере страны ожидаются сильный снегопад, снежные бури и порывистый ветер.
Highway 161 south of Scott,AR pic.twitter.com/yxisvlm9au— PulaskiCoARSheriff (@PCSOARSheriff) 9 марта 2019 г.
Cмотрите фотогалерею: В США более 20 тысяч человек остались без света
Напомним, стихия обрушилась на Алабаму на прошлой неделе. Ее жертвами стали 23 человека.
Во вторник, 5 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации, что позволит оказать штату помощь из федерального бюджета.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент