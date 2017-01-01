В США более 20 тысяч человек остались без света

По информации национальной метеорологической службы США два торнадо затронули штат Арканзас в субботу, 9 марта.

Как отметили представители властей, информации о пострадавших пока не поступало, однако были разрушены несколько зданий, а также повреждены линии электропередач.

В результате около 13,5 тысячи человек в Арканзасе и более 10 тысяч в Техасе остались без электричества.