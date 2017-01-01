Израиль атаковал базу и два судна ХАМАС
Израильская авиация ответила на запуск ракеты из Сектора Газа и другие "акции насилия" со стороны палестинских боевиков.
ВВС Израиля в ночь на воскресенье, 10 марта, атаковали базу и два судна палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на выпущенную накануне ракету. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.
"Сегодня самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС", - отмечается в релизе военных.
Указано, что "удар был нанесен в ответ на ракету, которая минувшим вечером была выпущена из сектора Газа по израильской территории, и иные акции насилия, которые на протяжении последних нескольких дней включали запуски воздушных шаров со взрывчаткой и попытки повредить пограничную инфраструктуру безопасности".
Напомним, обмены ударами с территории Израиля и Сектора Газа продолжаются уже несколько дней и пока обходятся без пострадавших.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент