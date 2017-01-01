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Израиль атаковал базу и два судна ХАМАС

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Израильская авиация ответила на запуск ракеты из Сектора Газа и другие "акции насилия" со стороны палестинских боевиков.
Израильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15
 
ВВС Израиля в ночь на воскресенье, 10 марта, атаковали базу и два судна палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на выпущенную накануне ракету. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.
 
"Сегодня самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС", - отмечается в релизе военных.
 
Указано, что "удар был нанесен в ответ на ракету, которая минувшим вечером была выпущена из сектора Газа по израильской территории, и иные акции насилия, которые на протяжении последних нескольких дней включали запуски воздушных шаров со взрывчаткой и попытки повредить пограничную инфраструктуру безопасности".
 
Напомним, обмены ударами с территории Израиля и Сектора Газа продолжаются уже несколько дней и пока обходятся без пострадавших.
 

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Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, ВВС Израиля
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Источник: korrespondent.net

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