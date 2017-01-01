Израиль атаковал базу и два судна ХАМАС

"Сегодня самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС", - отмечается в релизе военных.

Указано, что "удар был нанесен в ответ на ракету, которая минувшим вечером была выпущена из сектора Газа по израильской территории, и иные акции насилия, которые на протяжении последних нескольких дней включали запуски воздушных шаров со взрывчаткой и попытки повредить пограничную инфраструктуру безопасности". Напомним, обмены ударами с территории Израиля и Сектора Газа продолжаются уже несколько дней и пока обходятся без пострадавших. Палестинцы на машине напали на израильских военных