В США спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины

Сотрудники Береговой охраны США в субботу, 9 марта, спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины на озере Эри на границе с Канадой. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что 46 поклонников подледного лова спасли с льдины, оторвавшейся и дрейфовавшей около острова Катаваба в штате Огайо.

По имеющимся данным, еще 100 человек смогли спастись сами вплавь или пешком по фрагментам других льдин.

Для спасения рыбаков были задействованы лодки и вертолеты.

Ice fisherman walk to shore from a Coast Guard airboat after being rescued from Lake Erie this morning after melting ice left them stranded. A large-scale federal-state-local coordinated rescue effort is underway. pic.twitter.com/c60zz0afGB