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В США спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины

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На озере Эри, разделяющем США и Канаду, спасли почти полсотни любителей зимней рыбалки.
На границе США и Канады спасли 46 рыбаков
На границе США и Канады спасли 46 рыбаков
twitter.com/Ohio_EMA

Сотрудники Береговой охраны США в субботу, 9 марта, спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины на озере Эри на границе с Канадой. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что 46 поклонников подледного лова спасли с льдины, оторвавшейся и дрейфовавшей около острова Катаваба в штате Огайо.

По имеющимся данным, еще 100 человек смогли спастись сами вплавь или пешком по фрагментам других льдин.

Для спасения рыбаков были задействованы лодки и вертолеты.

Cмотрите фотогалерею: В США спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины

У берегов Сахалина оторвалась льдина с десятками рыбаков

Напомним, в прошлом году в Полтавской области 50 рыбаков унесло на дрейфующей льдине.

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Теги: США, озеро, Канада, рыбаки, видео, фото, льдины, спасение
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Источник: korrespondent.net

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