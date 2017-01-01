На озере Эри, разделяющем США и Канаду, спасли почти полсотни любителей зимней рыбалки.

На границе США и Канады спасли 46 рыбаков twitter.com/Ohio_EMA

Сотрудники Береговой охраны США в субботу, 9 марта, спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины на озере Эри на границе с Канадой. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что 46 поклонников подледного лова спасли с льдины, оторвавшейся и дрейфовавшей около острова Катаваба в штате Огайо.

По имеющимся данным, еще 100 человек смогли спастись сами вплавь или пешком по фрагментам других льдин.

Для спасения рыбаков были задействованы лодки и вертолеты.

Cмотрите фотогалерею: В США спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины

Ice fisherman walk to shore from a Coast Guard airboat after being rescued from Lake Erie this morning after melting ice left them stranded. A large-scale federal-state-local coordinated rescue effort is underway. pic.twitter.com/c60zz0afGB — Ohio_EMA (@Ohio_EMA) 9 марта 2019 г.

У берегов Сахалина оторвалась льдина с десятками рыбаков

Напомним, в прошлом году в Полтавской области 50 рыбаков унесло на дрейфующей льдине.

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