В США спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины
Сотрудники Береговой охраны США в субботу, 9 марта, спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины на озере Эри на границе с Канадой. Об этом сообщил телеканал NBC.
Отмечается, что 46 поклонников подледного лова спасли с льдины, оторвавшейся и дрейфовавшей около острова Катаваба в штате Огайо.
По имеющимся данным, еще 100 человек смогли спастись сами вплавь или пешком по фрагментам других льдин.
Для спасения рыбаков были задействованы лодки и вертолеты.
Cмотрите фотогалерею: В США спасли 46 рыбаков с отколовшейся льдины
Ice fisherman walk to shore from a Coast Guard airboat after being rescued from Lake Erie this morning after melting ice left them stranded. A large-scale federal-state-local coordinated rescue effort is underway. pic.twitter.com/c60zz0afGB— Ohio_EMA (@Ohio_EMA) 9 марта 2019 г.
У берегов Сахалина оторвалась льдина с десятками рыбаков
Напомним, в прошлом году в Полтавской области 50 рыбаков унесло на дрейфующей льдине.
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