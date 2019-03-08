WP: Трамп хочет повысить плату за размещение войск

Американский лидер намерен обязать страны, где базируются военные США, оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще половину от нее.

Президент США Дональд Трамп разработал формулу для решения проблемы с союзниками, которые, по его мнению, недостаточно платят Вашингтону за размещение войск. Об этом он заявил в беседах со своими помощниками, сообщила 9 марта газета The Washington Post

Отмечается, что Трамп предлагает обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще половину от нее.

Данную формулу американский лидер назвал "цена+50%".

Как утверждают источники газеты, в таком случае союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас.

Газета подчеркивает, что информация о формуле Трампа "потрясла" Германию, Японию и Южную Корею, в которых размещены тысячи американских военнослужащих.

Источники издания указали, что применение формулы к одной из этих стран уже обсуждалось на высшем уровне.

Как пишет Bloomberg , Трамп отстаивал идею в течение нескольких месяцев. Он, в частности, требовал озвучить ее на переговорах с Южной Кореей о статусе 28 000 американских военнослужащих в стране.

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