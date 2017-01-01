Индия сбила пакистанский беспилотник - СМИ

За последние несколько дней это третья попытка Пакистана направить беспилотник на индийскую территорию.

Индийские военные сбили над штатом Раджастхан беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана. Об этом со ссылкой на заявление вооруженных сил страны сообщила газета Hindustan Times

Отмечается, что беспилотник нарушил индийское воздушное пространство вечером 9 марта. Аппарат сбили сразу после обнаружения.

По данным газеты, за последние несколько дней это третья попытка Пакистана направить беспилотник в Индию.

Ранее министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх сообщил, что в течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану

Напомним, 14 февраля смертник подорвал индийский конвой, который проходил через округ Пулвама на западе индийского Кашмира.

Погибли более 40 полицейских. В ответ ВВС Индии атаковали лагерь боевиков на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два индийских самолета.



После теракта в Кашмире Индия и Пакистан вступили в прямое военное противостояние.

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