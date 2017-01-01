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В тунисской больнице по неизвестным причинам умерли 11 детей

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После внезапных детских смертей в субботу министр здравоохранения страны подал в отставку.
Врачи устанавливают причину смертей
Врачи устанавливают причину смертей
pixabay.com

В столичной больнице Туниса в течение суток по неизвестным причинам погибли 11 детей. После этого министр здравоохранения Абдель Рауф эль-Шериф подал в отставку. Об этом в воскресенье, 10 марта сообщает Reuters.

"Министерство здравоохранения и государственная прокуратура начала расследование причин смерти детей, которая, вероятно, была вызвана инфекцией крови", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тунисцы жаловались на сокращение государственных услуг после свержения Зин аль-Абидин бен Али в 2011 году, что привело к экономическому кризису.

Также правительственные критики говорят, что государственный сектор изобилует коррупцией.

Ранее сообщалось, что в США от опасного вируса умерли шесть детей.

А в Украине за девять месяцев 2018 года было зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией.

 

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Теги: дети, смерть, отставка, Тунис
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Источник: korrespondent.net

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