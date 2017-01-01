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Десятки пассажиров авиарейса Стамбул-Нью-Йорк пострадали от турбулентности

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Сильная тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди. Один человек сломал ногу.
Пассажиры пострадали от сильной тряски
Пассажиры пострадали от сильной тряски
avianews.com

Во время перелета из Стамбула в Нью-Йорк по меньшей мере 32 человека получили травмы при турбулентности. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает AP.

"Сильная тряска началась, когда воздушное судно подлетало к международному аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

В результате несколько пассажиров получили ушибы и ссадины. Один человек сломал ногу.

Рейс совершала авиакомпания Turkish Airlines.

Ранее сообщалось, что в Индии истребитель разбился после столкновения с птицей. Пилот удачно катапультировался.

А в лондонском аэропорту восемь человек получили травмы во время экстренной высадки из самолета.

 

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Теги: США, самолет, пассажиры, травмы, Turkish Airlines, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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