Десятки пассажиров авиарейса Стамбул-Нью-Йорк пострадали от турбулентности
Сильная тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди. Один человек сломал ногу.
Во время перелета из Стамбула в Нью-Йорк по меньшей мере 32 человека получили травмы при турбулентности. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает AP.
"Сильная тряска началась, когда воздушное судно подлетало к международному аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
В результате несколько пассажиров получили ушибы и ссадины. Один человек сломал ногу.
Рейс совершала авиакомпания Turkish Airlines.
Ранее сообщалось, что в Индии истребитель разбился после столкновения с птицей. Пилот удачно катапультировался.
А в лондонском аэропорту восемь человек получили травмы во время экстренной высадки из самолета.
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