Гиркин продает медаль, полученную за аннексию Крыма - фото

Свое решение он пояснил материальными проблемами и тем, что на медали изображено лицо, которое он никогда не уважал.

Бывший так называемый министр обороны “самопровозглашенной ДНР“ Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на продажу медаль, которой его наградили за аннексию Крыма Россией. Информация об этом размещена на сайте numismat.ru.

Читай также: В Украине появится монета с изображением барана

Стартовая цена медали - 1 млн рублей, аукцион пройдет 13 апреля.

В описании золотой медали говорится, что она “является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого, вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию“.

На своей странице ВКонтакте Гиркин подтвердил, что продает награду.

Читай также: Из Украины пытались вывезти монету стоимостью в 1,2 млн грн

“Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне [предпринимателем, основателем “Фонда Святителя Василия Великого“ Константином] Малофеевым еще весной 2014 года — до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу “залатать“ имеющимися наличными средствами“, - написал он в комментариях к одной из записей на своей странице.

“Особого пиетета к данной награде никогда не имел, так как она: а) не государственная; б) не боевая; в) с изображением лица, которого я, в общем – за исключением совсем краткого периода в 2014-м – никогда не уважал, а с 2015-го – откровенно презираю“, - добавил Гиркин.

Ранее сообщалось, что с валюты Казахстана исчезнет российский язык. На монетах и банкнотах тенге, национальной валюты Казахстана, исчезнут надписи на российском языке.