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Гиркин продает медаль, полученную за аннексию Крыма - фото

Комментариев: 8
Свое решение он пояснил материальными проблемами и тем, что на медали изображено лицо, которое он никогда не уважал.
Игорь Гиркин продает медаль
Игорь Гиркин продает медаль
citron78.livejournal.com

Бывший так называемый министр обороны “самопровозглашенной ДНР“ Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на продажу медаль, которой его наградили за аннексию Крыма Россией. Информация об этом размещена на сайте numismat.ru

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Стартовая цена медали - 1 млн рублей, аукцион пройдет 13 апреля.

В описании золотой медали говорится, что она “является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого, вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию“.

На своей странице ВКонтакте Гиркин подтвердил, что продает награду. 

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“Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне [предпринимателем, основателем “Фонда Святителя Василия Великого“ Константином] Малофеевым еще весной 2014 года — до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу “залатать“ имеющимися наличными средствами“, - написал он в комментариях к одной из записей на своей странице.

“Особого пиетета к данной награде никогда не имел, так как она: а) не государственная; б) не боевая; в) с изображением лица, которого я, в общем – за исключением совсем краткого периода в 2014-м – никогда не уважал, а с 2015-го – откровенно презираю“, - добавил Гиркин.

 
 

Ранее сообщалось, что с валюты Казахстана исчезнет российский язык. На монетах и банкнотах тенге, национальной валюты Казахстана, исчезнут надписи на российском языке.

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Теги: Россия, медаль, аннексия Крыма, Стрелков
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Комментариев (8)
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Boxerogos    10.03.2019, 13:50
Оценка:  -1
Boxerogos
За аннексию Крыма его мог наградить только Турчинов,который сам же этот Крыми сдал.В России же Гиркина наверняка наградили за возвращение Крыма.
Graddfeydd    10.03.2019, 13:35
Оценка:  +2
Graddfeydd
Путя в лавровом венке - это мощно! Величие аж прет, скрепы скрипят - прямо ощущается вставание с колен.
Думаю, что за такую же медаль, но с похоронным венком, дадут гораздо больше.
weightless    10.03.2019, 11:38
Оценка:  +4
weightless
Какой миллион?)))
На аукционах эта хрень продается за 400-500 руб. с документами
dukeOd    10.03.2019, 12:23
Оценка:  +1
dukeOd
У каждого продающего фамилия Гиркин???
Letohradek    10.03.2019, 13:00
Оценка:  0
Letohradek
На "медали" присутствуют его инициалы?
gredphil    10.03.2019, 13:16
Оценка:  0
gredphil
Заради такої суми - власноручно викарбує.
sharry-sharry    10.03.2019, 11:17
Оценка:  +6
sharry-sharry
Скоро грохнут свои же,за длинный язык
tinkerrr    10.03.2019, 12:33
Оценка:  +1
tinkerrr
По-видимому, Гиркин это человек принципов, они ему важнее, чем жизнь
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