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В Эфиопии разбился пассажирский самолет

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На борту находились 157 человек, точное количество жертв пока не сообщается. Авиакатастрофа произошла недалеко от города Дэбрэ-Зэйт.
Разбился пассажирский лайнер Ethiopian Airlines
Разбился пассажирский лайнер Ethiopian Airlines
Avionics Magazine

Лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Подтверждено, что это случилось в 08:44", - приводит агентство его слова.

Отмечается, что трагедия произошла недалеко от города Дэбрэ-Зэйт.

На сайте авиакомпании также появилось заявление, подтверждающее, что на борту разбившегося в Эфиопии самолета, предположительно, находились 157 человек.

"Предполагается, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, но в настоящее время мы уточняем список пассажиров", - отмечается в сообщении.

В правительстве страны заявили о жертвах, однако, точное их количество пока не сообщается.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром", - сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед Али в Twitter.

Напомним, в феврале в США разбился грузовой самолет Boeing 767, летевший из Майами в Хьюстон.

А в октябре прошлого года потерпел крушение самолет Lion Air вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острова Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 189 человек на борту. 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Boeing, жертвы, Эфиопия
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Источник: korrespondent.net

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