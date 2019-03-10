В Северной Корее проходят парламентские выборы "без выбора"

Голосование на выборах в Верховный Народный Совет является обязательным, но при этом у избирателей нет возможности выбора кандидатов.

В Северной Корее проходят вторые после прихода к власти Ким Чен Ына выборы членов Верховного Народного Совета.

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Голосование на выборах в парламент является обязательным и избиратели не имеют возможности выбора кандидатов. Любые альтернативные взгляды являются чем-то совершенно неслыханным.

Явка всегда близка к 100%, а поддержка курса власти - единогласна.

Настоящая власть в стране принадлежит лидерам из династии Ким.

Граждане должны демонстрировать абсолютную преданность семье Ким и действующему лидеру.

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В день выборов все граждане старше 17 лет должны выйти и проголосовать.

"То, что вы придете рано, является признаком преданности, поэтому на участках обычно образуются длинные очереди", - рассказывает эксперт по вопросам Северной Кореи Федор Тертицкий, который живет в столице Южной Кореи Сеуле.

На участке граждане получают бюллетень со всего лишь одним именем. В бюллетене нечего отмечать, поэтому избиратели просто берут бумажку и кладут ее в избирательную урну, стоящую на виду.

На избирательных участках есть и кабинки для "приватного" голосования, но пользование ими сразу же вызывает подозрение, - объясняет аналитик.

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Теоретически у избирателя есть еще возможность вычеркнуть единственного кандидата в бюллетене. Но это, говорит Федор Тертицкий, практически автоматически будет означать, что тобой заинтересуются службы безопасности и, возможно, объявят сумасшедшим.

После того, как избиратель выходит с избирательного участка, ожидается, что он присоединится к праздничной толпе, чтобы вместе с другими выразить свою радость от возможности принять участие в голосовании за мудрое руководство страны.

"В государственных СМИ день выборов изображается как праздник. У каждого избирательного участка люди празднуют", - рассказывает Минйонг Ли, аналитик NK News, интернет-издания, специализирующегося на Северной Корее.

Поскольку голосование является обязательным, выборы также являются инструментом, с помощью которого власть контролирует численность избирателей в каждом округе и количество предателей, которые могли сбежать в Китай.

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Верховный Народный Совет не имеет фактической власти и предназначен только для того, чтобы утверждать решения лидера Северной Кореи.

Парламент избирается на пять лет.

"Иностранные СМИ иногда перестраховываются, утверждая, что Верховный Совет имеет "незначительную" власть или влияние. Но это неверно. ВНС имеет ноль власти", - говорит Федор Тертицкий.

Законы пишет партийный аппарат, а одобрение их Верховным Народным Советом - лишь формальность.

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Однако в теории у Верховного Народного Совета власть таки есть. Две трети голосов депутатов теоретически могут изменить конституцию страны, а простого большинства достаточно для того, чтобы устранить Ким Чен Ына от власти.

Де-факто ВНС даже не собирается регулярно. На первом заседании депутаты выбирают руководящие органы парламента, которые работают от имени остальных депутатов, а общие собрания парламентариев происходят очень редко.

Можно предположить, что в Северной Корее существует только одна партия. Но, на удивление, в парламенте представлены целых три фракции.

Рабочая партия, председателем которой является Ким Чен Ын, конечно, представлена ??крупнейшей фракцией в парламенте. Но определенное количество мандатов сохраняется за Социал-демократической партией и партией Чхундоге-Чхонудан.

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На практике между тремя партиями нет разницы, и все они представлены в Демократическом фронте за восстановление единства Кореи.

Предсказать исход выборов довольно несложно, но иногда до объявления окончательных результатов проходит несколько дней.

Сначала обычно идут сообщения о высокой явке. На выборах в 2014 она составляла 99.97%.

Совсем немногие люди могут не проголосовать из-за болезни, но, как говорится в популярной шутке, в день выборов никто не умирает и все здоровы.

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Далее появляются результаты выборов в округе Ким Чен Ына - как явка, так и поддержка кандидатов. Обычно, оба показателя составляют 100%.

Наконец, объявляют результаты выборов в остальных округов. Тогда как явка может несколько отклоняться от 100%, поддержка кандидатов обычно полностью единодушна.

Ранее сообщалось, что в ЦИК рассказали, сколько кандидатов снялись с выборов. Четверг был последним днем, когда кандидаты в президенты могли снять свои кандидатуры с выборов.