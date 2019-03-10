В Лондоне снесли памятник Майклу Джексону
В столице Великобритании из-за скандального фильма о педофилии демонтировали скульптуру, изображавшую короля поп-музыки Макла Джексона, сообщает CNN.
Отмечается, что статуя стояла возле Национального музея футбола в Лондоне с 2014 года. Двухметровая скульптура Джексона была установлена по заказу владельца футбольного клуба Фулхэм аль-Файеда.
Аль-Файед дружил с Майклом Джексоном, поп-певец приезжал в Лондон в качестве гостя в 1999 году.
Решение снести скульптуру приняла администрация музея после выхода фильма Покидая Неверленд.
Показано неизвестное видео допроса Майкла Джексона
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