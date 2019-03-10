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В Лондоне снесли памятник Майклу Джексону

Комментариев: 1
Двухметровая скульптура стояла возле Национального музея футбола в Лондоне с 2014 года.
В Лондоне снесли скульптуру, изображавшую Майкла Джексона
В Лондоне снесли скульптуру, изображавшую Майкла Джексона
standard.co.uk

В столице Великобритании из-за скандального фильма о педофилии демонтировали скульптуру, изображавшую короля поп-музыки Макла Джексона, сообщает CNN.

Отмечается, что статуя стояла возле Национального музея футбола в Лондоне с 2014 года. Двухметровая скульптура Джексона была установлена по заказу владельца футбольного клуба Фулхэм аль-Файеда.

Аль-Файед дружил с Майклом Джексоном, поп-певец приезжал в Лондон в качестве гостя в 1999 году.

Решение снести скульптуру приняла администрация музея после выхода фильма Покидая Неверленд.

 

Показано неизвестное видео допроса Майкла Джексона

Ранее в Канаде из-за скандала с педофилией отказались использовать хиты Майкла Джексона

 

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Теги: Джексон, Лондон, скульптура, скандал, педофилия, Майкл Джексон, снос памятников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    10.03.2019, 12:52
Оценка:  0
Letohradek
Такое уродство конечно же нужно снести. Не Майкл а ужасная карикатура. Скульптор - полная бездарность!
wnt    10.03.2019, 12:22
Оценка:  -2
wnt
Ну и что теперь, сносить каждый памятник после очередного скандального фильма?? Тем более с художественным вымыслом..
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