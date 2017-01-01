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Крушение лайнера в Эфиопии: никто не выжил

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На борту самолета находились граждане 33 стран. Все 157 человек, из которых 149 - пассажиров и восемь членов экипажа погибли.
Все пассажиры и экипаж Boeing 737 погибли
Все пассажиры и экипаж Boeing 737 погибли
citizentv.co.ke

В результате крушения лайнера Boeing 737 в центральной части Эфиопии выживших нет. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник. 

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Также сообщается, что на борту находились граждане 33 стран.

"Никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран", - приводит Reuters слова неназванного источника.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение Эфиопии также сообщает, что на борту разбившегося самолета были граждане 33 государств.

 

Ранее сообщалось, что в Эфиопии разбился пассажирский самолет. На борту находились 157 человек, точное количество жертв пока не сообщается. Авиакатастрофа произошла недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, крушение, погибшие, Эфиопия, крушение самолета
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