На въезде в тоннель машина зацепилась баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств.

В центральной части Стокгольма в воскресенье, 10 марта, взорвался городской автобус. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Отмечается, что взрыв произошел на въезде в транспортный туннель около 11.25 по местному времени.

По предварительным данным, автобус на въезде в тоннель зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств. В результате баллон взорвался и загорелся.

На момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу.

После взрыва автобус загорелся, пожарные тушили огонь почти час. Вместе с тем облака черного дыма от пожара были видны из разных частей Стокгольма.

Cмотрите фотогалерею: В центре Стокгольма взорвался автобус

Ранее в Сирии подорвался автобус, погибли более 20 мирных граждан.

А в Индии десятки человек пострадали от взрыва гранаты на остановке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet