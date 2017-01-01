В центре Стокгольма взорвался автобус
В центральной части Стокгольма в воскресенье, 10 марта, взорвался городской автобус. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
Отмечается, что взрыв произошел на въезде в транспортный туннель около 11.25 по местному времени.
По предварительным данным, автобус на въезде в тоннель зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств. В результате баллон взорвался и загорелся.
На момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу.
После взрыва автобус загорелся, пожарные тушили огонь почти час. Вместе с тем облака черного дыма от пожара были видны из разных частей Стокгольма.
Cмотрите фотогалерею: В центре Стокгольма взорвался автобус
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