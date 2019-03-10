В Польше шесть мужчин избили таксиста-украинца

В Варшаве шесть нетрезвых поляков жестоко избили водителя Uber, поскольку тот оказался гражданином Украины.

В Варшаве шесть поляков жестоко избили водителя Uber, поскольку тот оказался украинцем. Об этом сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко в Facebook.

"Роман приехал на вызов, где его ждали шестеро нетрезвых клиентов (автомобиль рассчитан на семь человек). Во время поездки пассажиры попросили его включить польское диско, на что Роман ответил им, что радио в машине не работает. Тогда мужчины набросились на него с упреками, что если он не слушает польское поло, то и не уважает Польшу", - написала Панченко в соцсети.

По ее словам, опасаясь за свою безопасность, водитель остановил авто и попросил пассажиров вызвать себе другое такси. Тогда мужчины начали кричать, чтобы он возвращался в Украину, употребляя при этом нецензурную лексику.

По информации правозащитницы, когда Роман начал записывать поляков на видео, те вытащили его на улицу и жестоко избили.

Как только украинец пришел, он пошел в больницу и обратился в полицию. Однако в полиции, по словам Панченко, дело не спешат открывать.

"Допрашивающие его полицейские не записали всего, что Роман свидетельствовал в протокол, потому что они решили, что это не важно, и сказали ему, что в протоколе не надо писать все, достаточно "коротко описать ситуацию", - резюмировала она.

Ранее в польском Гданьске задержали трех украинцев за нападение на белоруса.

Также сообщалось, что в январе 2019 года в Польше находилось 1,27 млн граждан Украины. Их количество удалось установить с помощью мобильных телефонов.

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