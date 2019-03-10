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В Мьянме произошло нападение на полицейский пост: десять жертв

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В результате нападения на полицейский пост в штате Ракхайн погибли девять полицейских, еще один пропал без вести.
Известно, что еще один полицейский был ранен
Известно, что еще один полицейский был ранен

В Мьянме произошло нападение на один из полицейских постов в штате Ракхайн, в результате которого погибли девять полицейских. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает в воскресенье, 10 марта, издание The Japan Times.

Указано, что еще один полицейский ранен, другой - пропал без вести. По данным издания, после нападения боевики забрали из полицейского поста все оружие.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Сейчас продолжается расследование.

Ранее в Афганистане напали на офис строительной компании, в результате чего погибли 16 человек.

Также сообщалось, что в Мьянме убили сотни мусульман.

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Теги: теракт, Мьянма, жертвы, нападение, нападения, вооруженное нападение, Боевики, погибшие, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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