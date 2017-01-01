Итальянская мафия: Итальянка "разобралась" с любовником-вором

Нанятая итальянкой мафия "закатала в бетон" горе-любовника.

Тело любовника обнаружили в бетонной стене спустя 6 лет после его исчезновения facebook.com

В Италии женщина 64х лет наняла сицилийскую мафию, которая расправилась с ее 41-летним экс-любовником, передает Страна со ссылкой на The Guardian.

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Следствие утверждает, что она приняла такое решение, так как любовник бросил ее, прихватив с собой ее драгоценности.

Тело жителя Албании Ламаджа Астрида обнаружили в бетонной стене спустя шесть лет после его исчезновения. Его удалось опознать благодаря оставшимся клочьям одежды.

По данным полиции, итальянка пыталась бежать из страны после того, как было обнаружено тело любовника. Ее перехватили, а предполагаемых убийц задержали.

Ранее сообщалось, что в Италии задержали около 30 мафиози. В ходе рейда в итальянском Неаполе задержали около 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом Секуино.