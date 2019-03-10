Выборы в Сербии: В Белграде на протест вышли около 10 000 людей

В Белграде продолжаются антиправительственные митинги.

В Сербии протестуют против политики президента Александра Вучича facebook.com

В Сербии в Белграде около 10 000 людей вышли на антиправительственный митинг, передает УНН.

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"Никакие русские, никакие американцы не выборят для нас свободы. Мы должны быть солидарны", - обращаются организаторы к протестующим.

Протестующие говорят, что "страна нас не слышит, эти протесты за смену власти". Граждане Сербии требуют обеспечить честные выборы.

Протесты поддерживает "Альянс за Сербию", в который входит около 30 политических формирований - от левоцентристских сил до праворадикальных.

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Однако, оппозиционеры еще в феврале объявили, что будут бойкотировать парламентские и муниципальные выборы из-за того, что в Сербии, по их мнению, отсутствуют условия для свободного волеизъявления.

Ранее сообщалось, что тысячи сербов вышли на акцию против президента. Демонстранты хотят привлечь внимание к пропаганде, распространяемой сербскими государственными СМИ.