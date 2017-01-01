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Крушение самолета в Эфиопии: погибли граждане более 30 стран

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Граждане более 30 государств были среди пассажиров, погибших в результате крушения самолета Ethiopian Airlines.
Разбился пассажирский лайнер Ethiopian Airlines
Разбился пассажирский лайнер Ethiopian Airlines
Avionics Magazine

В катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии с 157 людьми на борту погибли граждане более чем 30 стран. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает The South African.

"Граждане более 30 государств были среди пассажиров, погибших в воскресенье, 10 марта 2019 года, в результате аварии самолета Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении.

Указано, что эту информацию предоставили представители авиаперевозчика Ethiopian Airlines - разбившийся самолет в воскресенье, перевозил пассажиров из более чем 30 стран, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании на брифинге.

В частности, он уточнил, что среди пассажиров были 32 кенийца, 18 канадцев, девять граждан Эфиопии, восемь итальянцев, восемь граждан КНР, восемь американцев, семь британских граждан, семь французских граждан, шесть граждан Египта, пять граждан Нидерландов, четыре гражданина Индии, четыре гражданина Словакии, трое австрийцев, трое шведов, трое россиян, двое марокканцев, двое испанцев, двое поляков и двое израильтян.

Известно, что на борту самолета также было по одному гражданину Бельгии, Индонезии, Сомали, Норвегии, Сербии, Того, Мозамбика, Руанды, Судана, Уганды и Йемена. При этом четверо из находившихся на борту имели паспорта ООН, их гражданство пока не установлено.

Напомним, на борту самолета Boeing 737 были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Никто из людей не выжил.

По данным МИД Украины, на борту самолета Ethiopian Airlines украинцев среди пассажиров, предварительно, не было.

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Теги: авиакатастрофа, катастрофы, Африка, самолет, авиаперелет, пассажиры, иностранцы, жертвы, самолеты, погибшие, Эфиопия, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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