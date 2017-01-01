В Индии пройдут самые массовые в истории человечества выборы

Во всеобщих выборах в парламент Индии будут голосовать около 900 млн человек. Они станут самыми масштабными в истории человечества.

На выборах в парламент Индии будут голосовать около 900 млн человек

В Индии официально объявили об организации всеобщих выборов в парламент, на которых будут голосовать около 900 млн избирателей. В связи с этим они станут самыми масштабными в истории человечества, сообщает в воскресенье, 10 марта, BBC.

"С 900 миллионами зарегистрированных избирателей выборы в Индии будут самыми масштабными в мире", - говорится в сообщении.

По данным избирательной комиссии, всеобщие выборы в Индии пройдут в семь этапов в период с апреля по май. В частности, всенародное избрание нового Лок-Сабха, или нижней палаты парламента, продлится с 11 апреля по 19 мая 2019 года. Предполагается, что голоса будут посчитаны 23 мая.

Указано, что в целом в нижней палате 543 выборных места, поэтому любой партии или коалиции нужно минимум 272 мандата, чтобы сформировать правительство.

Ранее в Эстонии 3 марта состоялось голосование на парламентских выборах. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, явка составила 63,1%. В выборах приняли участие десять партий и 15 независимых кандидатов.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet