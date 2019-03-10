В Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших

Пассажирский поезд сошел с рельсов в муниципалитете Богор в провинции Западная Ява. В аварии пострадали десятки людей.

Последствия катастрофы на железной дороге в Индии

В Индонезии пассажирский поезд в воскресенье, 10 марта, сошел с рельсов в муниципалитете Богор в провинции Западная Ява. В результате аварии десятки человек пострадали, сообщает Синьхуа.

По информации начальника местной полиции Агуса Прийоньо, инцидент произошел в 10:30 по местному времени, когда поезд прибыл на станцию Кебон-Педес.

В свою очередь пресс-секретарь Минтранса Хенгки Сетиаван сообщил, что сейчас идет подсчет пострадавших в поезде из Джакарты в Богор.

Представитель пресс-службы добавил, что инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд, однако на данный момент проводится расследование точной причины аварии.

Ранее в Чехии шесть человек получили ранения в результате столкновения двух поездов.

Перед этим в Испании столкнулись два пассажирских поезда, погиб один человек,около 60 получили трамвы различной степени тяжести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet