В Иране пару арестовали за признание в любви в ТРЦ

В Иране полиция задержала пару за "непристойное поведение" на публике после признания в любви в торговом центре.

В Иране мужчина сделал предложение руки и сердца женщине в одном из торговых центров в городе Арак, а после того, как видео признания распространили в социальных сетях - их обоих арестовали за нарушение исламских законов, запрещающих демонстрировать чувства на публике. Об этом сообщило BBC.

"Иранская влюбленная пара была арестована после того, как на глазах у людей в торговом центре мужчина сделал предложение женщине", - говорится в сообщении.

По данным издания, мужчина и женщина стояли в выложенном из лепестков роз сердце. Женщина сказала "да", после чего мужчина надел ей на палец кольцо. Люди, стоявшие вокруг, аплодировали им. Но пару вскоре арестовали после того, как полиция заявила, что они нарушили исламские законы.

В частности, заместитель руководителя полиции провинции Маркази Махмуд Халаджи сказал, что полиция задержала пару за «непристойное поведение» на публике, что является результатом "влияния развращенной западной культуры".

Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 8 березня 2019 р.

Халаджи добавил, что сейчас обоих освободили под денежный залог.

Известно, что инцидент вызвал дебаты в соцсетях из-за широких социальных ограничений в Иране.

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