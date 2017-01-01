У Иванки Трамп оказалось другое имя
Старшая дочь и советник американского лидера Дональда Трампа Иванка в реальности оказалась Иваной.
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп при рождении носила имя Ивана. Внимание на твит Иванки от 2010 года обратило внимание издание AOL.
"Мое настоящее имя Ивана. В Чехии Иванка это детская версия имени Ивана, как Бобби для Роберта", – написала Иванка в Twitter.
Иванка Трамп является дочерью Дональда Трампа и чешской фотомодели Иваны Зельничковой, с которой они развелись в 1992 году после 15 лет брака. Помимо Иванки, от брака с Зельничевской у президента США еще два ребенка, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп.
Дочь Трампа нарушила правила Белого дома - СМИ
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Напомним, Иванка Трамп является чуть ли ни главной любимицей президента США. Ни для кого не секрет, что отец в ней души не чает, даже официальную должность ей дал – собственного советника.
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