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У Иванки Трамп оказалось другое имя

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Старшая дочь и советник американского лидера Дональда Трампа Иванка в реальности оказалась Иваной.
Иванка Трамп
Иванка Трамп

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп при рождении носила имя Ивана. Внимание на твит Иванки от 2010 года обратило внимание издание AOL.
 
"Мое настоящее имя Ивана. В Чехии Иванка это детская версия имени Ивана, как Бобби для Роберта", – написала Иванка в Twitter.
 
Иванка Трамп является дочерью Дональда Трампа и чешской фотомодели Иваны Зельничковой, с которой они развелись в 1992 году после 15 лет брака. Помимо Иванки, от брака с Зельничевской у президента США еще два ребенка, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп.

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Напомним, Иванка Трамп является чуть ли ни главной любимицей президента США. Ни для кого не секрет, что отец в ней души не чает, даже официальную должность ей дал – собственного советника.

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Теги: США, имя, дочь, Иванка Трамп
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Источник: korrespondent.net

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