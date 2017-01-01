Трамп скрывает от ЕС детали переговоров с Китаем

Американский лидер утаивает от европейских партнеров содержание проекта итогового торгового соглашения с Китаем.



Руководство Европейского Союза подозревает президента США Дональда Трампа в умышленном сокрытии деталей торговых переговоров с Китаем от своих европейских партнеров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в высших кругах ЕС.

Отмечается, что Трамп стремиться присвоить себе все лавры после достижения договоренностей с Китаем, уже называя это соглашение "моя сделка", вместо того, чтобы "выступить единым фронтом с ЕС с целью урегулирования трений с КНР".

"В Европейском союзе также пристально следят за обсуждением торгового соглашения США - Китай на предмет нарушений правил ВТО", – говорится в сообщении.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля прошлого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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