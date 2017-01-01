Авиакатастрофа в Эфиопии: возросло число погибших сотрудников ООН

Вследствие крушения самолета в Эфиопии погибли 19 сотрудников Организации объединенных наций.



В результате крушения самолета в Эфиопии авиакомпании Ethiopian Airlines число погибших сотрудников Организации объединенных наций возросло до 19. Об этом говорится в заявления гендиректора международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино.

По его словам, в результате аварии погибли все 157 человек на борту, включая молодого сотрудника IOM Анн-Катрин Фейгл.



Ранее сообщалось о 12 погибших сотрудниках ООН.

"Мои искренние соболезнования семьям и близким всех жертв, включая наших сотрудников ООН, погибших в этой трагедии...По предварительным данным, погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН", - написал Виторино в Twitter.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби10 марта. Лайнер упал через шесть минут после взлета. Никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил. В катастрофе погибли граждане более чем 30 стран. Граждан Украины среди пассажиров не было.

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