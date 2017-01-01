Цена "стены Трампа" на границе с Мексикой выросла

Американский лидер Дональд Трамп хочет потратить 8,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой.



Президент США Дональд Трамп планирует попросить Конгресс выделить еще 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Reuters в воскресенье, 10 марта.

Планируется, что средства будут заложены в федеральный бюджет США на 2020 год.

Указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с Конгрессом траты на стену за последние два года, а также на 6% больше расходов, запланированных Трампом на строительство после объявления режима ЧП.

Напомним, 14 февраля Палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Согласно документу, на строительство стены у границы с Мексикой будет выделено лишь 1,37 млрд долларов, в то время как Трамп требовал 5,7 млрд долларов.

15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, чтобы профинансировать строительство стены без одобрения Конгресса. Законность решения Трампа проверяют конгрессмены.

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