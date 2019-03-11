Мэй лишилась поддержки почти всего Кабмина – СМИ

Многие члены британского правительства выступают за то, чтобы Мэй покинула свой пост до конца июля.



Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй из-за ситуации вокруг Brexit перестали поддерживать почти все члены правительства, кроме двух министров, сообщает

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй из-за ситуации вокруг Brexit перестали поддерживать почти все члены правительства, кроме двух министров, сообщает The Daily Telegraph

Многие члены Кабинета министров выступают за то, чтобы Мэй покинула свой пост до конца июля. Это позволит лидеру Консервативной партии провести новый раунд переговоров по выходу из ЕС.







Консерваторы выдвинули Мэй требования по Brexit

"Я могу сказать, что в кабинете есть только два министра, которые продолжают поддерживать Мэй. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", – сообщил газете источник в британском правительстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet