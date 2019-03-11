Мэй лишилась поддержки почти всего Кабмина – СМИ
Многие члены британского правительства выступают за то, чтобы Мэй покинула свой пост до конца июля.
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй из-за ситуации вокруг Brexit перестали поддерживать почти все члены правительства, кроме двух министров, сообщает The Daily Telegraph.
Многие члены Кабинета министров выступают за то, чтобы Мэй покинула свой пост до конца июля. Это позволит лидеру Консервативной партии провести новый раунд переговоров по выходу из ЕС.
"Я могу сказать, что в кабинете есть только два министра, которые продолжают поддерживать Мэй. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", – сообщил газете источник в британском правительстве.
Консерваторы выдвинули Мэй требования по Brexit
Консерваторы выдвинули Мэй требования по Brexit
Напомним, дедлайн Brexit назначен на 29 марта. Однако ранее Мэй впервые допустила возможность переноса даты выхода из ЕС.
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