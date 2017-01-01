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Индию и Пакистан помирит Китай – СМИ

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Китай будет выступать в качестве посредника, способствующего снижению напряженности между странами.
Между Индией и Пакистаном обострилось военное противостояние
Между Индией и Пакистаном обострилось военное противостояние


Китай станет посредником в урегулировании в пакистано-индийском конфликте, сообщает Global Times.

По данным издания, Китай не планирует занимать чью-либо сторону в этих трениях и будет содействовать примирению сторон.

"У Пекина есть интерес в деэскалации этого двустороннего конфликта, в улучшении ситуации при борьбе с терроризмом – поэтому Китай будет выступать в качестве посредника, способствующего снижению напряженности", – говорится в публикации.

Отмечается, что в Индии не все поддерживают инициативы КНР, видя в них геополитическую угрозу. При этом Пакистан полностью поддерживает позицию Пекина.

Напомним, 14 февраля смертник подорвал индийский конвой, который проходил через округ Пулвама на западе индийского Кашмира.

Погибли более 40 полицейских. В ответ ВВС Индии атаковали лагерь боевиков на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два индийских самолета.

На границе Индии и Пакистана произошла трехчасовая перестрелка

После теракта в Кашмире Индия и Пакистан вступили в прямое военное противостояние

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Теги: Индия-Пакистан, Китай, переговоры, посредник
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Источник: korrespondent.net

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