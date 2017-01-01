Ураган парализовал движение поездов в Германии
В земле Северный Рейн-Вестфалия объявлено штормовое предупреждение из-за циклона Эберхард.
Железнодорожное сообщение в немецком регионе Северный Рейн – Вестфалия остановлено из-за урагана, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, метеорологическая служба Германии объявила штормовое предупреждение в регионе из-за циклона Эберхард. Синоптики предупредили граждан Германии об опасности пребывания на улице.
Напомним, 10 марта в Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. А во Львове сорванные ураганным ветром крыши падали на припаркованные автомобили, а поваленные деревья перегораживали дорогу.
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