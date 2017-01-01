Ураган парализовал движение поездов в Германии

В земле Северный Рейн-Вестфалия объявлено штормовое предупреждение из-за циклона Эберхард.



Железнодорожное сообщение в немецком регионе Северный Рейн – Вестфалия остановлено из-за урагана, сообщает

Железнодорожное сообщение в немецком регионе Северный Рейн – Вестфалия остановлено из-за урагана, сообщает Der Spiegel

По данным издания, метеорологическая служба Германии объявила штормовое предупреждение в регионе из-за циклона Эберхард. Синоптики предупредили граждан Германии об опасности пребывания на улице.



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