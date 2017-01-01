У православных христиан начался Великий пост

Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием.



Православные христиане в понедельник, 11 марта, вступают в Великий пост – самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений.



Великий пост – время строгих ограничений в еде. Мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка подпадают под полный запрет. Ограничивается потребление растительного масла и рыбы. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели.



Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста).



Не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины, однако при этом нельзя забывать о молитве и церковных таинствах.



Священнослужители напоминают, что смысл поста не просто в ограничении потребления пищи, а в стремлении стать ближе к Богу.







Названо количество приходов, перешедших в ПЦУ

Напомним, 10 марта православные христиане Великий пост был установлен в первые века христианства в память о том, как Иисус Христос 40 дней голодал в пустыне перед выходом на проповедь. Он является самым строгим и долгим постом, который завершится празднованием Пасхи, приходящейся в этом году на 28 апреля.Напомним, 10 марта православные христиане отметили Прощеное воскресенье . В этот день принято просить прощения у ближних и прощать в ответ собственных обидчиков.