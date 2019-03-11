В Китае временно запретили использование Boeing 737 MАХ
Власти Китая временно запретили авиакомпаниям страны использовать самолеты Boeing 737 MАХ - аналогичные разбившемуся в Эфиопии. Об этом в понедельник, 11 марта, говорится на сайте Управления гражданской авиации Китая.
Отмечается, что такие меры принимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая.
В документе говорится, что ограничение будет официально отменено только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее сообщение по этому поводу.
Напомним, в минувшее воскресенье Boeing 737 MАХ эфиопских авиалиний разбился вблизи города Дэбрэ-Зэйт, погибли 157 человек.
В октябре 2018 года такой же самолет потерпел катастрофу в Индонезии.
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